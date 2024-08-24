“أسعدي طفلك بأغاني البيبي الصغير” ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي هي من أفضل القنوات الفضائية التي أصبحت متاحة عبر النايل سات وعرب سات، ويبحث عنها عدد من الآباء والأمهات لتعليم وأسعاد الأطفال من خلال تلك الأغاني، كما أن هذه القناة تعد من القنوات الفضائية المميزة للأطفال، وذلك حيث أنها تقوم بتقديم محتوى هادف حيث تعرض البرامج والأناشيد والأغاني للأطفال، كما أنها تعمل طوال اليوم بدون توقف أو بلا أعطال وكذلك بدون حدوث فواصل إعلانية طويلة ومزعجة، وهذا يضمن للأطفال والمتابعين تجربة جيدة لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة.

أسعدي أطفالك بأغاني البيبي الصغير 2024

قناة طيور الجنة بيبي من أحلى القنوات الفضائية المخصصة للأطفال ويجب تحديث التردد الخاص للقناة الفضائية للتحسين من جودة الصوت والصورة كذلك من أجل استمرار مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة العربية، كما عند تنزيل تحديث القناة الفضائية سوف يؤدي ذلك إلى تقوية وتعزيز المشاهدة كذلك العمل على تقديم جودة عالية، والتمكن من عرض أفضل محتوى مسلي وترفيهي للأطفال، ويمكن للجميع معرفة التردد الجديد وطريقة استقباله، على كل من القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات، وسوف نقوم بتوضيح التردد الحديث للقناة على الاقمار الصناعية.

حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

تردد القناة هو: 11274.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب يكون بشكل: أفقي.

الجودة الخاصة بالقناة: HD.

ضبط تردد قناة طيور الجنة على عرب سات