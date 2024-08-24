بعد زيادة الكهرباء.. استعلم عن فاتورتك الجديدة وادفعها قبل الغرامة 2024 رابط الاستعلام المباشر

أطلقت شركة القابضة للكهرباء، موقعها الرسمي أمام المواطنين، الراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2024، حيث إن ذلك جاء بعد إقرار الزيادة الجديدة التي وصلت قرابة الـ 50% على فاتورة الكهرباء، مع توقعات بتطبيقها في بداية الشهر الجديد، خاصة وأن الشركة تُحدد شرائح الاستهلاك الخاصة بكل مواطن، وفي ذلك سنوضح لكم إجراءات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أمام المواطنين، وفقًا لما يأتي:-

قم بزيارة موقع وزارة الكهرباء الرسمي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

ليتم اختيار خدمة “الاستعلام عن الفواتير”.

وعندها يمكنك تحديد الشركة الخاضع لها المواطن.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بعملية البحث.

مع كتابة قراءة العداد.

النقر على زر “بحث”.

وعندها ستظهر لك القيمة المستحقة تسديدها والخاصة بفاتورة الكهرباء.

ما هي عقوبة التأخر في سداد فاتورة الكهرباء؟

وأكدت شركة الكهرباء القابضة، أنه لابد من سداد فاتورة الكهرباء في المواعيد المستحقة لذلك، لكي لا يتم رفع العداد الكهربائي واستبداله بالدفع المسبق، ووقتها سيتم محاسبتك أول بأول، وفي حالة عدم الدفع يتم قطع الخدمة عن المستهلك، هذا وأن قيمة عداد الكهرباء مسبق الدفع يتم تقسيطها على أشهر وبأقساط متساوية، بحيث يحصل عليه جميع المواطنين، ويمكنك من عدم التأخير في السداد، بينما في حالة سرقة الكهرباء يتم عمل محضر وإلزام الشخص الضار بدفع غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه بناءً على الواقعة المستخدم فيها السرقة.