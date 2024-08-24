بعد 40 يوم زواج ….. تعرف على أسباب انفصال أنانت أمباني وراديكا ماريشانت

حالة من الجدل بدأت تظهر على عدد كبير من مواقع السوشيال ميديا بعجد انتشار خبر انفصال أنانت أمباني وراديكا ماريشانت، نجل المليادير موكيش أماني الذي يعد من أغنى رجال آسيا ، بعد زواجه من راديكا ميرشانت الذي حضره عدد كبير من الشخصيات العامة من شتى أنحاء العالم .

حقيقة انفصال أنانت أمباني وراديكا ماريشانت

في حفل اسطوري جمع آلاف المشاهير ورجال الأعمال ، يأتي خبر انفصال أنانت أمباني عن زوجته الشابة راديكا ميرشانت الذي تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن عدد من المواقع الهندية نفت الخبر، وأعلنت والدة “أنانت” أنها قدمت لهم هدية باهظة الثمن خلال تواجدهم في دبي.

وزنشر موقع DNA الهندي أن والدة أمباني قدمت له هدايا كثيرة لنجلها وزوجته بمناسبة زفافهما الأسطوري الذي تكلف حوالي ما يقرب من 600 مبيون دولار، ومنها عقد من اللؤلؤ والألماس وفيلا على شواطئ دبي يصل سعرها لـ 80 مليون دولار .

انفصال أنانت أمباني وراديكا ماريشانت

وظهر أنانت أمباني للمرة الأخيرة برفقة زوجته راديكا ميرشانت وهما يقضيان شهر العسل في باريس، وظهر أنانت وهو يرتدي قميص مزين بالالأوان وهو برفقة زوجته خلال حضورهما دورة الألعاب الأولمبية في باريس وهو في حالة من السعادة.

ونشرت الفنانة الإماراتية “أحلام الشامسي” تغريدة لتعلق فيها على خبر انفصال أنانت أمباني وراديكا ميرشانت على خبر انفصالهما ونشرت صورة من حفل زفاف العروسين وعلقت وقالت”احترموا العالم شوية إنسانية ؟؟؟؟ مشاعر النتس مش للعرض للجميع هل هما أعلنوا ذلم والا فقط ملئ أخبار لا صحة فقط شوية احترام….”