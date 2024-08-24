الآن “hajj.gov.iq” رابط الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج العراق 2025 عبر الهيئة العليا للحج

رابط الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج العراق 2025، حيث تم الانتهاء من استقبال الآلاف من طلبات التسجيل، في قرعة الحج المجانية لعام 2025 في العراق، وبدأت عمليات البحث عن المقبولين في القرعة، الإعلان عن النتائج عبر رابط موقع الهيئة الرسمي على الإنترنت، وستتمكن من معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القبول من خلاله.

رابط الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

يتطلع الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى فرصة لزيارة الأراضي المقدسة وأداء الحج وزيارة بيت الله الحرام، إنه بمثابة حلم يسعى كل مسلم لتحقيقه، ومن هنا، فقد قدمت الحكومة العراقية فرصة للتقديم في قرعة الحج المجاني بالعراق لعام 2025، لقد تقدم الكثير من المواطنين من مختلف المحافظات العراقية للتسجيل، ويجري الآن دراسة جميع الطلبات المقدمة، وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراقية لعام 2024 قريبا، وهذا بعد التأكد من تطابقها مع الشروط المعلنة، يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات المحددة.

بداية الدخول للموقع الرسمي الخاص هيئة العمرة والحج بالعراق.

ثم يجب الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ومن ثم الضغط على الزر الخاص بنتائج قرعة الحج لعام 2025.

ثم يجب الانتظار حتى تظهر أمامك على الشاشة نتيجة المقبولين بقرعة الحج.

ثم البحث عن اسمك لمعرفة إذا تم قبولك أم لا.

الأوراق المطلوبة من أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

يجب على المتقدم لقرعة الحج في العراق أن يعد الوثائق المطلوبة والتي تم تحديدها من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة فيما يلي.