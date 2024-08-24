اعرف امتى.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024 والحد الأدنى للكليات والجامعات علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 هي الشغل الشاغل لدى الكثير من الطلاب الذين لم يسجلون في أي كلية أو جامعة حتى الآن، حيث تعتبر المرحلة الثالثة من التنسيق للطلاب الحاصلين على أقل من 60%، كما هناك فرصة أخرى بعد انتهاء التنسيق وهي تقليل الاغتراب والتي تتم بمعايير وضوابط خاصة،

لن يفكر طلاب الثانوية العامة خلال هذه الفترة سوى التسجيل في الكليات والجامعات والكشف عن نتائج القبول في أسرع وقت ممكن، لأن العد التنازلي على بداية العام الدراسي الجديد 20255 بدأ بعد اعتماده رسمياً من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الفني، لن يفصلنا عن معرفة تنسيق المرحلة الثالثة والحد الأدنى للقبول سوى ساعات معدودة، ويعتمد الدكتور محمد أيمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترقبوا معنا ونتعرف سوياً على توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2024

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

اليوم هو اخر أيام تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية والتي أعلنت عنها التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي، والتي انطلقت الثلاثاء 20 من أغسطس الجاري 2024 وحتى اليوم السبت الموافق 24 من أغسطس وتنتهي عملية التسجيل الفعلي في تمام الساعة 12 مساءً، وخلال أيام يتم الكشف عن نتائج القبول، مما يكشف الدكتور محمد أيمن وزير التعليم العالي عن معدلات القبول لتنسيق المرحلة الثانية، ومن النمتوقثع أ، النسبة تكون أقل من العام الماضي على أ، تتوفر العديد من الكليات والجامعات والمعاهد، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية

الدخول على بوابة التنسيق الإلكتروني. ثم اختيار تنسيق الثانوية العامة. اختر تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة. إختيار الثانوية العامة. إدخال رقم الجلوس. الرقم السري وإعادة إضافته. رمز التحقق والتوجه إلى الصفحة التالية. تسجيل الرغبات المطلوبة و النقر على طباعة ثم لاحفظ.

أبرز الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة الشعبة العلمية