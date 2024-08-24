من هنااااااا … التقديم لقرعة الحج فى الجزائر وطريقة التسجيل وأهم الشروط اللازمة للتسجيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة الجزائرية عن بدء تسجيلات الحج لعام 2025، مع شركات السياحة التى تقوم بتنظيم رحلات الحج، ويمكن للمواطنين الذين يرغبون فى أداء مناسك الحج التقديم، حيث تم فتح باب التسجيل اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 أغسطس، عبر البوابة الإلكترونية للحج، ويمكن للأفراد من إتمام كافة إجراءات الحجز وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، سوف نعرض لكم فى هذا المقال كيفية بالتسجيل وأهم الشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل فى قرعة الحج بالجزائر 2025.

أتاحت وزارة الحج والعمرة في دولة الجزائر موقعا إلكترونيا لتقديم طلبات الحج لموسم 2025، لكى يتمكن المواطنين الجزائريين من التقديم لقرعة الحج بطريقة بسيطة ومنظمة من خلال بعض الخطوات وهى كالتالى:

اولا: زيارة الموقع الرسمى لبوابة الحج الجزائرية.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي.

ثالثا: إنشاء حساب شخصي وكتابة البيانات الشخصية بدقة.

رابعا: إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

خامسا: اتبع الخطوات المطلوبة على الموقع لاكمال عملية تقديم طلبك.

سادسا: اضغط على زر التسجيل.

أهم شروط التسجيل فى قرعة الحج فى الجزائر 2025.

أعلنت وزارة الحج والعمرة فى دولة الجزائر عن الشروط الواجب توافرها فى المواطنين المتقدمين لقرعة الحج فى الجزائر 2025، وهى كالتالى:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية.

وأن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الجزائر.

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18عام.

تقديم شهادة صحية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض.

تقديم مستندات تثبت سداد جميع الرسوم المطلوبة.

لا يجوز للمتقدم أن يكون قد أدى مناسك الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل فى بوابة الحج 2025.

أعلنت وزارة الحج فى الجزائر عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم فى الحج بنظام القرعة وهى: