أوبو تعود بقوة.. مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G وسعره في السوق.. اشتريه بدون تفكير

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الجديد والرائد Oppo Reno 11 Pro 5G، ويأتي الهاتف كمنافس قوي لهواتف لفئة المتوسطة العليا، ويأتي بالعديد من المزايا والمواصفات القياسية بداية من المعالج وصولا إلى الشاشة وحتى الكاميرات التي توفر تجربة تصوير استثنائية لعشاق التصوير، وتقدم صور بجودة عالية ومميزة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G وسعره.

مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G

يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات القياسية التي تجعله خيار مناسب جدا للكثير من المستخدمين، والمواصفات كالتالي:

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة وبتكنولوجيا 4 نانو من نوع Dimensity 8200.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأولى بجودة 50 ميجا بكسل، الثانية 8 ميجا بكسل، والثالثة 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية بجودة 32 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير.

تبلغ قدرة الشاحن 80 واط، ويمكنه شحن 45% من البطارية في غضون 10 دقائق فقط.

تأتي الشاشة بدقة +FHD، وبحجم 6.7 انش.

تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

يمنح المعالج الهاتف أداء قوي ومميز للغاية.

يتميز الهاتف بالأناقة والوزن المثالي والخفيف.

تعتمد كاميرات الهاتف على مستشعرات من شركة سوني، مما يجعلها تقدم أداء ممتاز.

سماعات الهاتف ليست ستريو، ولكنها مونو، والجهاز يعطيك صوت عالي للغاية.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14.

يتوفر الهاتف في الأسواق باللونين الرمادي والأبيض.

سعر هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G

إذا كنت ترغب في شراء هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G فهو متوفر الآن في الإمارات العربية المتحدة بنسخة 512 جيجابايت و 12 جيجا رام بسعر 2000 درهم.