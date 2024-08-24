“عودة قوية لفاتح القدس” تـــابع مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني 2024.. موعد العرض والقنوات الناقلة

ينتظر العديد من عشاق المسلسلات التاريخية، عودة مسلسل صلاح الدين الأيوبي، التي ترك بصمة كبيرة في موسمه الأول، مما انجذب إليه ملايين المتابعين حول العالم، وأصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة حول العالم، وعليه فإن المسلسل يُضيف نوع من الإثارة والتشويق ما بين الحروب والخداعات التي يعشيها الممثلين، مما يجعلك تمر بحالة من الإستمتاع ومشاهدة دون زهق أو توتر، وعليه فالجميع يرغبون في معرفة عرض أولى حلقات الموسم الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى إذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

وفقًا خر توقعات فإنه سيتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي، مع بداية شهر أكتوبر المقبل، على أن تم عرض الإعلان الترويجي للموسم الجديد، وفي الأسابيع المقبلة، سيتم عرض إعلانات أولى حلقات الموسم الثاني، في إطار الإستعداد للمشاهدة والإستمتاع بكافة الأحداث التي يقدمها المسلسل، هذا وأن يوم العرض الرسمي يكون يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر، مع إعادة الحلقات يوم الثلاثاء عبر قناة الفجر الجزائرية والمواقع المؤهلة لأذاعة المسلسل.

استقبل قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكن مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر القنوات الفضائية المختلفة، التي من بينها قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للبيانات التالية:-