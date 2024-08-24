خلي بالك حد بيراقبك.. علامات تدل على تعرض الواتساب للاختراق وكيفية تأمين حسابك.. الحق نفسك

يواجه بعض مستخدمي تطبيق الواتساب أحيانا مشكلة الاختراق الإلكتروني، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل فنية سواء في التطبيق نفسه أو في الهاتف الذي يستخدمونه، إضافة إلى ذلك يمكن أن يسبب الاختراق تقليلا كبيرا في مستوى الأمان والخصوصية لبيانات المستخدم خاصة بالنظر إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها واتساب كأحد أبرز وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة عالميا، وفي هذا السياق من الضروري أن يكون المستخدمون على دراية بعلامات الاختراق المحتملة التي قد تشير إلى أن حساباتهم قد تكون معرضة للخطر، ودعونا نعرض لكم كافة التفاصيل.

علامات تدل على اختراق الواتساب الخاص بك

إذا لاحظت بعض العلامات التالية على هاتفك، فقد يكون تطبيق الواتساب الخاص بك قد تعرض للاختراق:

بطء شديد في أداء الهاتف يعتبر ضعف الأداء العام للهاتف بما في ذلك صعوبة التنقل بين التطبيقات والخروج غير المبرر منها من العلامات التي تشير إلى احتمال تعرض هاتفك للاختراق.

وجود تطبيقات مجهولة المصدر تنزيل التطبيقات من مواقع غير موثوقة قد يحمل فيروسات تهدد أداء الهاتف وتعرض حساباتك الشخصية للاختراق.

أنشطة غريبة في حساب الواتساب إذا لاحظت تغييرات غير مبررة مثل؛ تعديل صورة الملف الشخصي، حذف رسائل، أو إرسال رسائل دون علمك، فمن المحتمل أن يكون حسابك قد تعرض للاختراق.

طريقة تأمين الواتساب

يتعرض الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب للاختراق و لتجنب اختراق حساب الواتساب وحماية بياناتك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: