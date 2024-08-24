خطوات ورابط التسجيل في القبول الموحد 2025- 2024 العراق التي زاد عليها البحث منذ انتهاء الطلبة من معرفة نتائجهم للعام الدراسي 2024، حيث اتاحت وزارة التعليم العراقية منصة إلكترونية يمكن من خلالها التسجيل الإلكتروني وفقا إلى شروط وضوابط يجب أن تؤخذ في الاعتبار مثل الجنسية والعمر وان يكون المتقدم لا يعاني من أمراض معدية وغيرها من الضوابط والشروط اللازمة للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية.

رابط التسجيل في استمارة القبول المركزي 2025- 2024 بالجامعات العراقية

يرغب الآلاف من طلاب وطالبات التعليم المقبلين على الالتحاق بالجامعات العراقية التسجيل في القبول الموحد بعد أن بينت وزارة التعليم الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية لكلية الطب 95%، ومعدلات القبول في كلية الصيدلة 85%، ونسبة القبول لكلية طب الاسنان 85%، وفي الوقت نفسه حددت الوزارة الشروط والأحكام المقررة للالتحاق بكل جامعة من الجامعات والمعاهد والكليات العراقية، تعد أبرز هذه الضوابط هي عمر المتقدم طالبة أو طالب، لذا على الراغبين في التسجيل الموحد للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية التقديم عبر موقع الدراسات والتخطيط.

شروط القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2025

ينبغي على الراغبين في التسجيل بالجامعات والمعاهد العراقية للعام الدراسي الجديد أن يتحقق فيهم الشروط والضوابط التالية:

ينبغي أن يكون المتقدم حامل إلى الجنسية العراقية. يجب أن يكون من الحاصلين على الثانوية العامة أو المتوسطة. ينبغي أن لا يزيد عمر المتقدم عن ٢٥ عام. يشترط أن يكون لائق طبياً، واليكم رابط الاستعلام غرامات المرور في العراق.

خطوات التسجيل في القبول الموحد 2025- 2024 العراق

بعد التحقق من شروط وضوابط الالتحاق بالجامعات والمعاهد العراقية، يمكن لجميع الطلاب والطالبات التسجيل الإلكتروني في بوابة القبول المركزي وفقا إلى الخطوات التالية:

زيارة موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

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طباعة استمارة التسجيل، واليكم رابط منصة مظلتي لمعرفة المستفيدين من الوجبة الأخيرة.

الى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات ورابط التسجيل في القبول الموحد 2025- 2024 العراق والشروط الـــ 4 الجديدة.