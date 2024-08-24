“خلاص مفيش وقت” تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي 2025 لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي 2025، والتي تعد من أهم وأبرز الكليات التي يسعى عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بها لما توفره من خبرة عملية وعلمية ولها العديد من فرص العمل بعد التخرج، والتي تعتمد على استخدام التكنولوجيا في شتى المجالات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي 2025 … فتابعونا…

تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2025

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي 2025 في عدد من الجامعات المصرية، والذي جاء كالتالي:

الحد الأدنى للقبول في كلية حاسبات ومعلومات التابعة لجامعه المنيا بدرجة 371.5.

الحد الأدنى للقبول في كلية حاسبات ومعلومات التابعة لجامعه الأقصر بدرجة 371.

الحد الأدنى للقبول في كلية حاسبات وذكاء اصطناعي التابعة لجامعه القاهرة بدرجة 358.5.

الحد الأدنى للقبول في كلية حاسبات ومعلومات التابعة لجامعه دمياط بدرجة 358.

الحد الأدنى للقبول في كلية حاسبات ومعلومات التابعة لجامعه عين شمس بدرجة 357.5

الحد الأدنى للقبول في كلية حاسبات ومعلومات التابعة لجامعه المنصورة بدرجة 357.5

موعد غلق باب تنسيق المرحلة الثانية

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثانية 2025 بداية من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس حتى الموافق السبت 24 أغسطس الجاري، وجاء الحد الأدنى لقبول تنسيق المرحلة الثانية كالآتي: