ما هي طريقة التسجيل وشروط التسجيل في قرعة الحج 2025 ليبيا؟ .. اليك التفاصيل الكاملة

يسعى العديد من الناس إلى أداء فريضة الحج لأنها تحمل أجرًا عظيمًا، إذ تعتبر من أركان الإسلام الأساسية.، ولذلك سنتناول في هذا المقال رابط تسجيل الحج لعام 2025 في ليبيا، حيث أعلنت إدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية بدء قرعة الحج بعد عودة الحجاج من الأراضي المقدسة، سيكون فترة التسجيل لمدة شهر، وستكون فرصة التسجيل متاحة لكل شخص يمتلك رقم وطني خاص به.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 ليبيا

الحج إلى بيت الله الحرام هو واحد من أعظم الشعائر الإسلامية، ولذلك يبحث الكثيرون عن رابط تسجيل الحج لعام 2025 في ليبيا، الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ولذا نقدم لكم معلومات حول كيفية التسجيل لحج عام 2025 في ليبيا، وسيستمر التسجيل لمدة تقريبية شهر، ويمكن لكل مواطن يحمل رقم وطني المشاركة في هذه القرعة.

الوثائق المطلوبة للتقدم لقرعة الحج في ليبيا

يتم تقديم الأوراق الضرورية للمشاركة في سحب الحج للمواطنين الليبيين وفق الشروط التالية:

صورة شخصية حديثة عدد 2.

صورة ملونة عن جواز السفر ساري المفعول.

يجب أيضا أن يكون لدى المتقدم شهادة تثبت حالته الصحية من أحد المستشفيات الحكومية.

توفر نموذج ليثبت علاقة المحرم.

يجب أن يتم تقديم رقم الهوية الوطنية من السجل المدني، ويجب أن يكون صالح وحديث التوثيق.

يجب أيضاً توفير دليل على حالة الأسرة، من خلال الحصول على شهادة حديثة وصالحة من السجل المدني.

خطوات التسجيل في قرعة الحج ليبيا

لا يجوز تمييز مبادرة التقديم في سحب الحج لعام 2024 في ليبيا بين جميع الحجاج الليبيين المستوفين للشروط المطلوبة، عند توافر الشروط لديهم، يمكنهم التسجيل في السحب من خلال المنصة المعتمدة التابعة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا بهذه الطريقة:

الانتقال إلى الرابط الخاص بالمنصة الرسمية لشؤون الحج والعمرة العامة في ليبيا.

يجب على المستخدم إنشاء حساب إلكتروني أو تسجيل الدخول مباشرة إذا كان قد كان لديه حساب سابق على المنصة عن طريق إدخال بيانات الدخول.

تسجيل البيانات الأساسية في استمارة التسجيل مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني.

تم رفع وثائق تثبت صحة المعلومات المدرجة في النموذج، بما في ذلك نسخة من جواز السفر وصورة حديثة للمتقدم للحج.

تحقق من البيانات المقدمة قبل النقر على زر الإرسال.

عند النقر على زر “إرسال” بعد التحقق من البيانات، ستصل رسالة إلى البريد الإلكتروني المدخل في البيانات لتأكيد حالة الطلب.

شروط التقديم على قرعة الحج ليبيا 2024

للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في ليبيا، يتعين على المتقدمين الالتزام بالتعليمات الواضحة والمحددة المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة: