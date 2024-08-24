تحميل قناة بانوراما فود 2024 بجودة ودقة عالية على القمر الصناعي نايل سات..تعرف على وصفات الشيفات

تعد قناة بانوراما فود من إحدى أهم القنوات الخاصة في مجال الطهي، حيث تحرص الإدارة الخاصة بالقناة دائماً على إرضاء جميع المشاهدين من كافة الدول العالم، لذلك تقوم بتجديد وتطوير المحتوى المقدم، حيث تتم الاستفادة من أفضل التقنيات والتقنية‏ الحديثة من خلال التعاقد مع نخبة كبيرة من الشيفات المتميزين، ولذلك تعد القناة محل أنظار العديد من الأشخاص العاشقين للطبخ، لذلك يمكن استقبال القناة على عدة أقمار صناعية بكل يسر وسوف نحرص على توضيح التردد الخاصة بالقناة بالتفصيل في مقالنا الجاري.

ما هي قناة بانوراما فود 2024

تعتبر قناة بانوراما فود من أشهر وأبرز القنوات الخاصة بالطبخ، وتم إنشاؤها في عام 2012 وتعد من إحدى ضمن القنوات الخاصة بالطبخ وتهدف إلى تغطية المستوى الإقليمي، حيث تساهم في نقل الثقافات الخاصة للشعوب بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من البرامج للأشخاص الذين يعانون دائماً من النحافة والسمنة المفرطة، ويرغبون في زيادة أو نقصان الوزن بمعدل طبيعي ويرغبون في معرفة النمط المناسب للأكل الصحي.

تردد قناة بانوراما على القمر الصناعي نايل سات

يمكن للجميع سهولة ضبط تردد قناة بانوراما على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

التردد الخاص بالقناة:12054.

معامل الاستقطاب: عمودي.

المعدل الخاص للترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بانوراما فود على الهوت بيرد

يمكن للجميع سهولة متابعة برنامج المطبخ على قناة بانوراما فود عبر القمر الصناعي هوت بيرد بتحميل القناة من خلال تدوين التردد الخاص التي يتمثل فيما يلي:

التردد الخاص بالقناة:11258.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

برامج قناة بانوراما فود

تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج التي تنال اهتمام العديد من الأشخاص، تتمثل فيما يلي: