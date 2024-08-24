نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني ” تجارة – صنايع – زراعة – فندقي” عبر بوابة التعليم الفني

حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة بعدما تم الإعلاعن عن موعد الاعلان عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني، التي أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنها من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 .

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن حوالي ما يقرب من 197 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني ، وأكدت الوزارة أنها اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى الحمهورية لضمان تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب، واعطاء كل طالب حقه من الدرجات حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالمعهد أو انهاء المعادلة التي سوف تؤهل الطلاب للالتحاق بالكلية أو الجامعة المفضلة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتيجة الدبلومات الفني التي أصبحت متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة، مع نهاية شهر أغسطس 2024، وإليكم خطوات الإستعلام….

رابط الاستعلام عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024