“رابــط فعــال moe-ye.net“ نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 وجميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء الاختبارات الخاصة بهم منذ عدة أسابيع ومنذ هذا الحين والجميع يتساءل حول موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 ولهذا السبب قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق خدمة الاستعلام عنها عبر الانترنت وهذا من خلال الرابط الإلكتروني التابع لهم، حيث أوضحت أن الكوادر التعليمية المسؤولة قامت بالبدء في عملية التصحيح والمراجعة على الفور بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024

وفقا لما أعلنت عنه الجهات التعليمية المسؤولة أنه تم بالفعل الانتهاء من عملية الإمتحانات في عموم محافظات جهة الجنوب والتي تمت في هدوء ثم بعدها تم البدء على الفور في عملية التصحيح والتدقيق وهما الآن في مرحلة انتظار اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم وبعدها ثم يتم على الفور الإعلان عن المتفوقين وتهنئتهم.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن عدن

قامت وزارة التربية والتعليم باليمن بإطلاق خدمة إلكترونية والتي يمكن للطلاب في عموم اليمن الاستعلام عنها وهذا بعد إجراء الخطوات التالية:

في البداية يرجى الدخول على الصفحة الرسمية للوزارة وهذا عبر الرابط الرسمي، أو الموقع الرسمي للامتحانات والاختبارات.

من الخدمات الموضحة أمامك قم بالتوجه إلى قسم نتائج الامتحانات ومنها انقر على خيار نتائج الثانوية العامة.

سوف يتطلب منك تحديد السنة الدراسية وهي 2023-2024.

قم بادخال رقم جلوس الطالب ثم اضغط على بحث وسوف تحصل على النتيجة بكل سهولة في حال ظهورها.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن عدن

يمكن أيضا الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة باليمن عبر استخدام الرقم 160 وهذا من خلال الهاتف الأرضي أو من خلال هاتف فور جي رقم باتباع الرسالة الصوتية.

نسبة نجاح الثانوية العامة باليمن هذا العام

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أن نسبة النجاح هذا العام وصلت حتى 95.54٪، كما أوضحت أن عدد الطلاب الذين التحقوا بأداء الاختبارات هم 90671 طالب وطالبة.