ثبتها الآن … أحدث ترددات قناة كراميش للأطفال واستمتع بتجربة مشاهدة مثالية لك ولأطفالك

قناة كراميش من أهم القنوات التى تعرض التلفاز، بسبب محتواها المميز الذي يوفر للأطفال الترفيه طوال اليوم، وقد نجحت قناة كراميش في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة، واكتسبت ثقة وإعجاب العديد من الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية والأفلام المحببة للأطفال، وأيضا الكثير من الأغانى المميزة لدى الأطفال، كما تقدم القناة محتوى تعليمي يهدف إلى نشر القيم والمبادئ بين الأطفال، لذلك سوف نعرض لكم فى هذا المقال عن تردد قناة كراميش الجديد 2024، وطريقة تثبيتها.

تردد قناة كراميش 2024.

قناة كراميش من القنوات المميزة بمحتوها الممتع للأطفال، والذى يبث على مدار اليوم دون توقف، لذلك يفضلها الكثير من المشاهدين ويبحثون باهتمام عن ترددها

تردد قناة كراميش على القمر الصناعى نايل سات.

تردد القناة 10815.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعى عرب سات.

ترددالقناة 11390.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال

قناة كراميش من القنوات التى يمكن تثبيتها بطريقة سهلة وبسيطة على أجهزة الاستقبال، وذلك من خلال بعض الخطوات وهى كالتالى

اولا: التوجه إلى القائمة من خلال جهاز التحكم عن بعد.

ثانيا: الدخول إلى صفحة الإعدادات واضغط على خيار البحث اليدوي.

ثالثا: انقر على أيقونة إضافة قناة جديدة.

رابعا: اختر القمر الصناعي.

خامسا: اكتب بيانات القناة.

سادسا :كانقر على زر البحث.

بعد ذلك سوف تظهر القناة ضمن قائمك القنوات الخاصة بك.

أشهر أغانى قناة كراميش

تقدم قناة كراميش العديد أغانى جميلة ومسلية للأطفال، ومنها