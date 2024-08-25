“رابط منصة مظلتي” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر وزارة العمل العراقية

هناك عدد كبير من المتقدمين لطلب دعم برنامج الرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك يرغبوا في التعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، وتعتبر الرعاية الاجتماعية هي خدمة قامتها وزارة العمل في العراق بهدف أن تساعد الأسر والأشخاص أصحاب الدخل المحدود وهذا يكون بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولكن لم تعلن الوزارة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ولكن وفرت منصة مظلتي للاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة النهائية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق برنامج الرعاية الاجتماعية وذلك حتى تساعد الأسر المحتاجة والعمل على رعايتهم، ويوجد عدد من الشروط التي قامت الوزارة بتحديدها ولابد أن تتوفر حتى يحصل الفرد على الوجبة الأخيرة، كما أن الوزارة لم تعلن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وذلك بسبب مراجعة طلبات المتقدمين حيث سوف يحصل عليها من يتوافق له الشروط ويتمكن جميع المواطنين من الاستعلام عن هذه الأسماء في حالة ظهورها لدى منصة مظلتي وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سوف نعرضها في هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

في البداية ادخل على موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

اكتب الرمز المطلوب الخاص بالتحقق، وبعدها قم بالنقر على زر التالي.

بعد ذلك انقر على زر الدفع حتى يتم الاستفسار ومعرفة الاسم.

اكتب اسم المحافظة التي تكون تابع لها.

بعدها اكتب كافة البيانات الشخصية التي تكون مطلوبة بدقة وبطريقة صحيحة.

ثم انقر على زر بحث.

بعد اتمام الخطوات سوف يظهر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية