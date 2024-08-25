منافس سامسونج الترا S25!! .. مواصفات ايفون 16 برو ماكس الجديد 2024 الجبارة وسعر رائع

شركة آبل ستقوم بإطلاق هاتف iPhone 16 Pro Max في المملكة العربية السعودية والعديد من البلدان الأخرى حول العالم، يعتبر هذا الهاتف من بين أهم الهواتف الفاخرة والمميزة، حيث يحتوي على بطارية قوية تتحمل الاستخدامات الشاقة ومعالج يوفر أداء ممتاز، وبالإضافة إلى ذلك، فإن سعره مناسب مقارنة بالميزات التي يقدمها.

مواصفات ايفون 16 برو ماكس الجديد 2024

كشف المسرب التقني المعروف بـ Apple Hub عن مواصفات جميع طرز iPhone 16 في تغريدة مصورة على موقع تويتر، وأشار إلى أن آبل ستطرح أربعة هواتف جديدة خلال شهر سبتمبر القادم تحت أسماء iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 يحصل على زر التقاط جديد تمامًا

يُقال إن زر التقاط الذي يوفر للمستخدمين إمكانية تنفيذ مجموعة متنوعة من الإجراءات مثل تشغيل الكاميرا أو تصوير مقطع فيديو سيكون متوفرًا في جميع إصدارات iPhone 16 هذا العام، ويُمكن أن يكون واقعًا في الزاوية اليمنى السفلية ويُقال أنه سعوي، ويُمكن استعمال هذا الزر المشابه للكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية للتكبير والتصغير أثناء استخدام تطبيق الصور. ومن المتوقع أن تُعلن Apple عن طرازات iPhone الجديدة في 10 سبتمبر.

مميزات هاتف ايفون 16 برو ماكس

تتميز هاتف iPhone 16 Pro Max عن الهواتف الأخرى بعدة جوانب، مثل: