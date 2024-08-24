تعرف على استمارة التقديم على تعيينات العقود 7292 والشروط والضوابط المطلوبة لعام 2024

يهتم العديد من الأشخاص في دولة العراق بشأن معرفة كافة التفاصيل الخاصة باستمارة التقديم على التعيينات الخاصة للعقود 7292، حيث أعلنت محافظة صلاح الدين في دولة العراق على أنه سوف يتم فتح باب التسجيل لفرص العمل لغير العاملين، طبقاً للقانون الموضح في الدولة، حيث تم توفير أكثر من 150 ألف وظيفة شاغرة برتب مختلفة، ويأتي هذا البرنامج ليضم جميع الموظفين خريجي المراحل الابتدائية حتى خريجي البكالوريوس أيضاً، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع التفاصيل الخاصة وكيفية التقديم في مقالنا بالتفصيل.
استمارة التقديم على تعيينات العقود 7292
من المقرر أن يتم طرح وتقديم جميع الوظائف المقدمة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي الخاص لديوان المحافظة بداية من يوم 20 من شهر سبتمبر، سوف يتم تلقي جميع الطلبات الخاصة للتقديم، والتي تكون عبارة عن الاستمارة، وقد جاء الديوان الخاص لمحافظة صلاح الدين بتناول جميع الشروط التي يلزم تطبيقها على المتقدم، ويجب أن يتم مراعاتها بشكل جيد.
الشروط الخاصة لاستمارة التقديم على تعيينات العقود 7292
توجد بعض الشروط تم توضيحها من قبل الجهات المختصة، لكي يتم القبول في الوظائف الشاغرة والمقدمة من الدولة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يلزم أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.
- يلزم أن يكون المتقدم مقيماً بشكل مستمر في أراضي العراق.
- يجب أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم 40 عاماً.
- يلزم أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عام.
- اجتياز الاختبارات البدنية والعقلية التي يتم تقديمها.
- يفضل أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة صلاح الدين.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس.
- يجب أن يتمتع المتقدم بالأخلاق الحميدة وعدم الحكم عليه قضائياً من قبل.