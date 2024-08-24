تزايدت معدلات البحث بشكل كبير من قبل الكثير من الأشخاص بشأن معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة، حيث حرصت الدولة على تقديم البرنامج الخاص لمساعدة جميع المواطنين، ويعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أحد أهم وأفضل البرامج المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، ويرجع ذلك لمساعدة جميع المحتاجين ومساندتهم في التغلب على ظروف الحياة الصعبة التي تمر بها البلاد، لذلك سوف نحرص على أسماء الرعاية الاجتماعية، وكيفية تحميلها في مقالنا الجاري بالتفصيل والدقة.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة

نظراً للبحث المستمر من قبل الكثير من الأشخاص بشأن كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث ينتظر العديد من الأشخاص هذه الخدمة، والموعد الخاص بصرفها، لذلك يتم الإستعلام عن الأسماء الخاصة بكل يسر باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من هنا .

الضغط على خانة تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خانة دعم الرعاية الاجتماعية.

كتابة رقم الوجبة السابعة والأخيرة في الخانة المخصصة بذلك.

تحديد الولاية التابع إليها.

كتاب جميع البيانات الشخصية مثل الإسم كاملاً ورقم الهوية بشكل سليم.

الضغط على كلمة استعلام.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة تحميل الملف.

شروط الانضمام لبرنامج دعم الرعاية الإجتماعية

لكي يتم التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية يلزم أن تتم مراعاة بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي: