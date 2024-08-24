استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 وتابع الطبيعة الخلابة

قناة ناشيونال جيوغرافيك، هي من أكثر القنوات الفضائية التي تقدم العديد من الأفلام الوثائقية المميزة والرائعة، فضلاً عن نقلها لحياة الحيوانات البرية والبحرية، وغير ذلك مما تقوم القناة بإذاعتها على مدار اليوم، ذات جودة عالية وإشارة قوية يسهل القيام باستقبالها، ومتابعة كل ما تقدمه، على أن ينجذب إليها ملايين المشاهدين والمتابعين حول العالم، وعليه سنتعرف معًا على أبرز المعلومات الخاصة باستقبال القناة عبر الأقمار الصناعية، بحيث يتعرف عليها الجميع.

نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

وعن المعلومات المعنية بطلب استقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، فأصبح من السهل معرفتها وتنزيلها على الأقمار الصناعية، بما ينجذب إليها المتابعين والمشاهدين، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو: النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون: 12467.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو: أفقي.

معامل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون:

إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة 2/3.

استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 العرب سات

كما أن لقناة ناشيونال جيوغرافيك تردد أخر وجديد، يسهل القيام بالتعرف عليها ومعرفة كافة ما تقدمه القناة من محتوى طبيعي وثقافي ملائم، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي فهو: العرب سات.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو: 11804.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك يكون: أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

كيف استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، كما يأتي:-