نتائج اختبارات مدارس المتميزين والمتفوقين 2024/2025 بالعراق موقع نتائجن

قد شهدت الأيام الماضية حالة من القلق والتوتر بين العديد من الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أولياء الأمور أيضاً في كافة محافظات العراق حيث تعتبر اختبارات مدارس المتميزين والمتفوقين كونها من أصعب الامتحانات الخاصة في البلاد، ويتطلب اجتيازها مستوى عالي من التحليل والتفكير، حيث تهدف إلى اختيار نخبة كبيرة من الطلاب المتميزين الذين يساهمون في رفع المستوى الخاص بالعلم والتعليم بالعراق، لذلك تزايدت معدلات البحث عن النتيجة الخاصة التي سوف نحرص على توضيح كيفية الحصول عليها بالتفصيل في مقالنا الجاري.

نتائج المتفوقين والمتميزين لعام 2024 بالعراق

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة التربية العراقية في اليوم الموافق 22 من شهر أغسطس نتائج الاختبارات الخاصة للطلاب والطالبات في مدارس المتميزين والمتفوقين بالنسبة للعام الدراسي 2023 ،2024 بعد الانتهاء التام من عملية التصحيح والمراجعة بشكل جيد لأوراق الامتحانات من قبل المختصين، بذلك في ظل الأيام الماضية.

حرصت الجهات المختصة في وزارة التربية العراقية على نشر جميع النتائج الخاصة للطلاب على منصات التواصل الإجتماعي والحسابات الرسمية، بالإضافة إلى إرفاق الروابط الإلكترونية، للحصول على النتائج بكل سهولة ويسر، ويمكن للجميع سهولة الاستعلام باستخدام الاسم والرقم الامتحاني فقط.

طريقة الاستعلام عن نتائج المتميزين والمتفوقين

يمكن لجميع الطلاب والطالبات سهولة الاستعلام عن نتائج المتميزين والمتفوقين من خلال اتخاذ بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التي تتمثل فيما يلي: