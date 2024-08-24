استعلم من هنا.. طريقة الاستعلام على القبول في سكنات عدل وشروط التقديم في المرحلة التالية 

طرحت الحكومة الجزائرية مراحل مختلفة من سكنات عدل، وذلك لأنها تسعى إلى توفير سكن مناسب لكافة المواطنين هناك، وبعد الانتهاء من التسجيل في المرحلة يرغب العديد من المواطنين الاستعلام على المقبولين في الدعم، كما أعلنت أنه يمكن الاستعلام على القبول إلكترونيا سنتعرف على أهم شروط التسجيل في المرحلة الجديدة.

رابط الاستعلام على أسماء القبول بسكنات عدل

أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه يتم الاستعلام على أسماء المقبولين إلكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الاستعلام الخاص بمنصة عدل من هنا .

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية وهي رقم الهوية الوطنية والرقم التسجيل في الدعم.

فور التأكد من صحة البيانات اضغط على استعلام وسيتم عرض على الشاشة إذا تم قبولك في صرف الدعم ام لا.

وقد أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه في حين رفض الطلب الخاص بك يمكن التقديم مرة أخرى في المرحلة التالية.

ماهي شروط التقديم في سكنات عدل

يرغب بعض المواطنين التسجيل في دعم سكنات عدل، وقد أعلنت الحكومة الجزائرية بأنه يتم التسجيل بناء على بعض الشروط التالية: