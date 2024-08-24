رابط معرفة غرامات المرور في العراق 2024 وخطوات السداد

في ظل التحول الرقمي التي يمر به العالم، فأصبح من السهل إنهاء كافة الإجراءات والخدمات إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، بالإضافة إلى أن من بين الخدمات الإلكترونية التي يمكن إنهاءها هي سداد غرامات المرور في كافة المحافظات العراقية، تسهيلاً على الجميع في تأدية مثل هذه الخدمات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور بالعراق

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن غرامات المرور في دولة العراق، والتعرف على القيمة الواجب سدادها إلكترونيًا، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم يُرجى القيام بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

للتوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

ومن ثم يتم النقر على زر “بحث”.

الانتظار فترة من الوقت لحين التحميل.

وعندها سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بغرامات المرور في العراق.

خطوات سداد غرامات المرور بالعراق

أما عن الخطوات المعني القيام بتسديدها عبر منصة أور الإلكترونية، ما جاء على النحو التالي:-