رابط معرفة غرامات المرور في العراق 2024 وخطوات السداد

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط معرفة غرامات المرور في العراق 2024 وخطوات السداد
الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني

في ظل التحول الرقمي التي يمر به العالم، فأصبح من السهل إنهاء كافة الإجراءات والخدمات إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، بالإضافة إلى أن من بين الخدمات الإلكترونية التي يمكن إنهاءها هي سداد غرامات المرور في كافة المحافظات العراقية، تسهيلاً على الجميع في تأدية مثل هذه الخدمات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور بالعراق

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن غرامات المرور في دولة العراق، والتعرف على القيمة الواجب سدادها إلكترونيًا، وذلك بإتباع الأتي:-

  • قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.
  • ثم يُرجى القيام بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.
  • للتوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.
  • القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.
  • ومن ثم يتم النقر على زر “بحث”.
  • الانتظار فترة من الوقت لحين التحميل.
  • وعندها سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بغرامات المرور في العراق.
رابط معرفة غرامات المرور في العراق 2024 وخطوات السداد
رابط معرفة غرامات المرور في العراق 2024 وخطوات السداد

خطوات سداد غرامات المرور بالعراق

أما عن الخطوات المعني القيام بتسديدها عبر منصة أور الإلكترونية، ما جاء على النحو التالي:-

  • عليك التوجه إلى منصة أور أو موقع مديرية المرور العامة في العراق.
  • مع اختيار الخدمات المرورية عبر الموقع أو المنصة.
  • ليتم عندها اختيار خدمة “الاستعلام عن المخالفات”.
  • بعد ذلك يُرجى اختيار خدمة التصالح الفوري.
  • لتتمكن عندها من كتابة كافة المعلومات الخاصة بالمواطن والمركبة.
  • مع إدخال بيانات الدفع بالطريقة التي تتلاءم مع كل مواطن في الدولة العراقية.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

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