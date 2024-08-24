تابع كل جديد.. تردد قناة ATV التركية 2024 على نايل سات الناقلة المسلسلات التركية الحصرية

نلاحظ أن اسم تردد قناة ATV التركية 2024 يتصدر البحث بقوة لأنها واحدة من القنوات التي تعمل على نقل باقة كبيرة من المسلسلات التركية، كما أن قناة atv قناة في الأصل تركية تحظى على إعجاب الملايين وقد تم تأسيسها منذ أكثر من 15 عام، اي تي في تحظى بشهرة وشعبية واسعة، يتابع القناة فئة كبيرة من الجمهور بأعمار مختلفة وينتظرون المفاجئات التي تفجرها القناة من مسلسلات اجتماعية وكوميدية وتاريحية ورومانسية وإثارة وتشويق،

تسعى القناة للعمل على إرضاء أذواق الجمهور المشاهد ودائماً يتم وضعها في قائمة القنوات التركية الأكثر أهمية بتقيم من الجمهور، تستخدم القناة أحدث الإمكانيات وهذا ما جعلها مستقرة في التقدم وحصد المشاهدات العالية خلال متابعة السطور التالي تجدون تردد قناة ATV التركية 2024..

تردد قناة ATV التركية 2024

تجدون عبر شاشة قناة atv التركية كل ما هو جديد وحصري لم يعرض من قبل على أي قناة فضائية ولذلك يمكنكم ضبطها على الجهاز بسهولة لأن إشارتها قوية وترددها يأتي كمنم يلي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية على عرب سات

التردد : 12692 ·

معامل تصحيح الخطأ : ⅚ ·

الاستقطاب : أفقي v ·

معدل الترميز: 27500 .

مسلسلات قناة ATV التركية

تقوم قناة اي تي في التركية بنقل محتوى تركي حصري وعرض أول من الدرجة الأولى ومن النادر أن تجدون المسلسلات التي تنقلها على أي قناة، تنقل القناة المحتوي بدون ترجمة وتصل مدة الحلقة للمسلسل الذي يعرض مرة واحدة في الأسبوع 120 دقيقة، ومن أهم المسلسلات التي تنقلها القناة خلال هذه الفترة مسلسل الملحمة ومسلسل المرعشلي ومسلسل الخيانه ومسلسل طيور النار و مسلسل الأزهار الحزينة، كما تستعد قناة ATV التركية كي تنقل باقة من المسلسلات الجديدة خلال الفترة القادمة منها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتعرض مسلسل التوت الأسود ومسلسل ليلى.