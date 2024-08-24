اخبار مفرحة لجميع الطلاب.. توقعات وكالة تعليق الدراسة للأسبوع القادم وفقاً لحالة الطقس في المملكة 1446هـ

تقدم وكالة تعليق الدراسة توقعاتها بشأن الأحوال الجوية للأيام المقبلة وطوال الأسبوع القادم، موجهة بذلك معلوماتها للطلاب في مختلف المدارس، كما تقوم الوكالة بتسليط الضوء على الفعاليات التي تنظمها المدارس في جميع أنحاء المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وتتضمن هذه الفعاليات إلقاء خطب تشجيعية تحث الطلاب على التعرف على تاريخ المملكة، ووحدتها، وإنجازات قادتها وملوكها منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر.

المركز الوطني للأرصاد يتوقع حالة الطقس خلال الأيام القادمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض مناطق المملكة من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، مع تباين في فترات تساقطها، وستكون الأمطار غزيرة في مناطق مثل المدينة المنورة، العيص، خيبر، والمهد، كما من المتوقع أن تشهد مناطق مكة المكرمة، بما في ذلك الطائف، ميسان، أضم، والعرضيات، أمطارًا تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، هذا إلى جانب العاصمة المقدسة والجموم وبحرة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد مناطق الليث، القنفذة، الخرمة، والمويه أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، ومن المتوقع أن تكون الأمطار كثيفة في مناطق عسير، جازان، ونجران، مصحوبة برياح قوية تثير الأتربة والغبار مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية إلى ما بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات في بعض المناطق، كما سيتسبب الطقس في جريان السيول، تساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

وكالة تعليق الدراسة

تنشر وكالة تعليق الدراسة عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، وبالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، توقعات حول حالة الطقس واحتمالية تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية، تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، من متوسطة إلى غزيرة، في بعض المناطق، بالإضافة إلى رياح قوية، وجريان السيول، وتكون الضباب، نظرًا لهذه الظروف الجوية المتغيرة التي قد تؤثر على عدة مناطق في المملكة، يتوقع تعليق الدراسة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد عن توقعات الطقس لليوم في مختلف مناطق المملكة، حيث تشهد بعض المناطق هطول أمطار رعدية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول، يصاحب هذه الأمطار تساقط للبرد ورياح نشطة تثير الغبار والأتربة، خصوصًا في مناطق نجران، جازان، عسير، والمدينة المنورة.

بينما تتوقع بعض المناطق الأخرى مثل الرياض، القصيم، حائل، وجنوب تبوك، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة. في الوقت ذاته، ترتفع درجات الحرارة في مكة المكرمة لتصل إلى 40 درجة مئوية، بينما تسجل المدينة المنورة 45 درجة، والباحة 27 درجة. أما السودة، فتكون درجات الحرارة العظمى فيها حوالي 20 درجة مئوية.