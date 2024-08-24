“احجز تذكرتك NOW”خطوات حجز تذاكر مباراة السعودية واندونيسيا …. والقنوات المجانية الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن خطوات حجز تذاكر مباراة السعودية واندونيسيا، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة للحصول على كأس العالم لعام 2026، وقد تم الإعلان عن فتح باب الحجز تذاكر مبارة السعودية وأندونسيا ويسعى عدد كبير من عشاق كرة القدم السعودية للتعرف على خطوات ورابط الحجز ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

خطوات حجز تذاكر مباراة السعودية واندونيسيا

وقد تم الإعلان عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة السعودية واندونسيا من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم وذلك بداية من يوم الحمعة الموافق 23 أغسطس 2024 ، وإليكم خطوات الحجز ….

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ثم حدد مباراة السعودية وأندونيسيا

حدد ثمن الذكرة التي ترغب في شرائها.

يجب أن تحدد عدد التذاكر المراد شرائها ثم حدد مكان الجلوس من خلال الخريطة الموضحة أمامك.

اختر طريقة السداد المناسبة له سواء من خلال البطاقة الإئتمانية أو من طريقة الدفع المباشر.

موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الأندونيسي ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلى لكأس العالم 2026، مساء يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة وتنطلق صافرة الحكم للمباراة في تمام الساعة الـ 10:00 ظهراً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 03:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام اندونسيا

ويبحث جماهير المنتخب السعودي عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واندونسيا على قناة scc السعودية التي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات المنتخب السعودي، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد الآتي: