يا ترى اسمك موجود.. أسماء المقبولين في نتائج قرعة الحج 2025 في العراق عبر موقع الهيئة العليا للحج والعمرة

مع انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق، يترقب العديد من المواطنين بشغف إعلان نتائج قرعة الحج 2025 في العراق، التي تحدد من ستتاح لهم فرصة أداء فريضة الحج، وتعد هذه اللحظة من أكثر اللحظات التي ينتظرها المواطنون، حيث يعلق الكثيرون آمالهم على أن تكون أسماؤهم ضمن المقبولين، ستقوم الهيئة العليا للحج والعمرة بالإعلان عن النتائج عبر موقعها الرسمي.

نتائج قرعة الحج 2025

الحج من الشعائر الدينية العظيمة التي يتطلع المسلمون في العراق لأدائها، لذلك أصبحت نتائج قرعة الحج 2025 في العراق، محط اهتمام كبير، يأمل الكثيرون أن يتم قبول طلباتهم لأداء هذه الفريضة المباركة، ولتسهيل عملية معرفة النتائج، يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائج قرعة الحج إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لهيئة الحج والعمرة، مما يوفر لهم وسيلة سهلة وسريعة للتحقق من حالة طلباتهم.

كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق عبر منصة أور

للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025، يمكن للمواطنين العراقيين استخدام الخدمة الإلكترونية التي تقدمها هيئة الحج والعمرة عبر منصة أور، للتسجيل بنجاح، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية.

ثم اقرأ بعناية الشروط والضوابط المتاحة وتأكد من الموافقة عليها قبل بدء عملية التسجيل.

أدخل البيانات المطلوبة، مثل الاسم الكامل، نوع التقديم، والمكتب الذي ترغب في التسجيل من خلاله.

تأكد من دقة وصحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

بعد إتمام عملية التسجيل، ستحصل على وثيقة تحتوي على رقم الطلب ورمز الاستجابة السريعة.

نتائج قرعة الحج 2025 في العراق

بعد انتهاء فترة التسجيل وإجراء القرعة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لعام 2025 في العراق من خلال الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة، للقيام بذلك، ينصح باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة. ثم الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” من القائمة. اختيار “نتائج قرعة الحج” للاطلاع على النتائج المتاحة. عرض التفاصيل لمعرفة إذا كان الشخص ضمن المقبولين.

عند ظهور النتائج، يتعين على المقبولين زيارة مكاتب الهيئة العليا لاستكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الإعلان.