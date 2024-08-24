“وزارة التربية” تُعلنها رسمي.. انطلاق العام الدراسي 2025 جميع المراحل الدراسية بالعراق بهذا التوقيت

كشفت وزارة التربية، في بيان لها مؤخرًا، عن موعد انطلاق العام الدراسي 2025، التي شمل كافة الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وكذلك المؤسسات والهيئات التعليمية، التي عمت بمختلف محافظات العراق، مؤكدة أن يوم الثلاثاء وهو الموافق 1 أكتوبر 2024، يكون بداية انطلاقة العام الدراسي الجديد، فضلاً عن أن ذلك يشمل الطلبة الذين يؤدون في الوقت الحالي العُطلة الصيفية على مستوى المحافظات.

العام الدراسي الجديد في العراق

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن يوم 15 أيلول 2024، يوافق بداية مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية داخل البلاد، إلا إقليم كردستان، في إطار الاستعداد التام لاستقبال الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى التحضير لامتحانات الدور الثاني بالنسبة للمراحل الغير منتهية في محافظات العراق، مؤكدة بأنه سيتم عرض كافة الإجراءات التي تُسهل من استقبال الطلاب في كافة المراحل الدراسية.

إجازات العراق لعام 2024

وحددت مجلس الوزراء العراقي، جدول الإجازات الرسمية التي شمل كافة المحافظات، وفقًا لما يلي:-

الحصول على إجازة رأس السنة الموافق 1 من شهر يناير 2025.

بينما يوم 6 يناير 2025 وهو عيد الجيش في العراق.

حتى تأتي عُطلة عيد الفطر يوم 30 من شهر مارس 2025.

مع الحصول على إجازة اليوم الوطني وهو الموافق 14 يوليو 2025.

ومن المتوقع بأن يتم التعديل في هذه الإجازات وغيرها، خاصة في حالة أيام العمل التي قد تؤجل بها الإجازة، وعليه سنوضح لكم أخر تحديثات الرسمية أول بأول في حالة صدورها من قبل الجهات المعنية في دولة العراق.