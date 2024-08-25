فرحي أطفالك وعلميهم .. تردد قناه كراميش وناسة الجديد ٢٠٢٤ وضبطها على جهازك

في الساعات الأخيرة، تم القيام ببحث مكثف على شبكة الإنترنت لمعرفة التردد الجديد لقناة الأطفال كراميش، والتي تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في برامج الأطفال الترفيهية والتعليمية، وتقدم القناة محتوى غنائي مميز وأخلاقي يهتم بتعليم الأطفال القيم والمبادئ من خلال أغانيها.

تردد قناه كراميش

تزايدت الطلبات على تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات، وهي واحدة من القنوات الرائدة في العالم العربي التي تقدم محتوى مسلي وجذاب للأطفال الصغار، حققت القناة شعبية كبيرة منذ إطلاقها وجذبت ملايين المشاهدين، ولذلك تعمل القناة على تغيير ترددها لضمان جودة عالية للعرض، تابع القناة للتعرف على التحديثات القادمة.

تردد كراميش على نايل سات

تمكنت القناة من الاحتفاظ بتميزها العربي من خلال تقديم محتوى عربي يعزز السلام والمحبة والتعاون، ويروج للأخلاق الحسنة، يمكنك الآن ضبط تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات بشكل يدوي أو تلقائي باستخدام الأرقام الترددية التالية:

القمر الصناعي النايل سات

يعمل على التردد 11643.

بإستقطاب أفقي.

ومعدل ترميز 27500.

بافضلية تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية ضبط القناة كراميش على جهاز الاستقبال

يتساءل الكثيرون عن كيفية ضبط قناة كراميش على أجهزة الاستقبال، وسنوضح في الخطوات التالية كيفية استقبالها بالتفصيل على النحو التالي: