تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات لتقديم أغاني الأطفال بالجودة العالية

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني و البرامج التعليمية والترفيهية التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال وتسلية عائلاتهم مع بداية عام 2024 قامت القناة بتحديث ترددها على قمر نايل سات لتحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة أفضل هذا التحديث يضمن عرض المحتوى بأعلى دقة وجودة مما يعزز تجربة المشاهدة ويتيح للأطفال الاستمتاع بمحتوى مميز وملون الآن مع التردد الجديد يمكنكم الاستمرار في متابعة برامجك المفضلة على قناة كراميش بكل سهولة ويسر.

تردد قناة كراميش الجديد لعام 2024 على النايل سات

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد للاستمتاع بأغاني وبرامج الأطفال الممتعة على قناة كراميش لمتابعة أغاني الأطفال بالجودة العالية هو كما يلي:

التردد 11603

الاستقطاب أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد 12437

الاستقطاب عمودي (V)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط قناة كراميش الجديد

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد لمتابعة برامج قناة كراميش بأعلى جودة على قمر عرب سات لضبط قناة كراميش على التردد الجديد اتبع الخطوات التالية: