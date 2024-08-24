تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات لتقديم أغاني الأطفال بالجودة العالية

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني و البرامج التعليمية والترفيهية التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال وتسلية عائلاتهم مع بداية عام 2024 قامت القناة بتحديث ترددها على قمر نايل سات لتحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة أفضل هذا التحديث يضمن عرض المحتوى بأعلى دقة وجودة مما يعزز تجربة المشاهدة ويتيح للأطفال الاستمتاع بمحتوى مميز وملون الآن مع التردد الجديد يمكنكم الاستمرار في متابعة برامجك المفضلة على قناة كراميش بكل سهولة ويسر.
تردد قناة كراميش الجديد لعام 2024 على النايل سات
يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد للاستمتاع بأغاني وبرامج الأطفال الممتعة على قناة كراميش لمتابعة أغاني الأطفال بالجودة العالية هو كما يلي:
- التردد 11603
- الاستقطاب أفقي (H)
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
تردد قناة كراميش على عرب سات
- التردد 12437
- الاستقطاب عمودي (V)
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
خطوات ضبط قناة كراميش الجديد
يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد لمتابعة برامج قناة كراميش بأعلى جودة على قمر عرب سات لضبط قناة كراميش على التردد الجديد اتبع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك وتأكد من أنه متصل بالتلفاز.
- استخدم جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى قائمة الإعدادات أو Menu في جهاز الاستقبال.
- ابحث عن خيار تثبيت القنوات أو البحث التلقائي في القائمة.
- اختر إدخال يدوي أو إضافة تردد جديد وأدخل التردد الجديد لقناة كراميش
- بعد إدخال التردد ابدأ عملية البحث أو التثبيت اليدوي للقناة.
- بعد اكتمال البحث تأكد من حفظ القنوات الجديدة التي تم العثور عليها.
- اذهب إلى قائمة القنوات لديك وابحث عن قناة كراميش للتأكد من ضبطها بشكل صحيح و استمتاعك بالمحتوى.