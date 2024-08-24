صندوق الحماية العمانية يعلن.. خطوات التسجيل في منفعة الأسرة العمانية وشروط التسجيل 

تعتبر منفعة الأسرة بعمان من أهم البرامج الاجتماعية التي يرغب العديد من المواطنين هناك التسجيل بها، وذلك للاستفادة من المبلغ المالي التي تصرفها الحكومة العمانية للمواطنين المستحقين، وقد اعلمت صندوق الحماية الاجتماعية بأنه يتم التسجيل في الدعم الكترونيا بناء على بعض الشروط الهامة التي يطرحها البرنامج سنتعرف عليها في السطور التالية.

كيفية التسجيل بمنفعه الأسرة بعمان

أوضحت الحكومة العمانية بأنه يتم التسجيل في منفعة الاسرة الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الرعاية الاجتماعية بعمان من هنا .

يتم الضغط على تسجيل وتسجيل البيانات الخاصة بك لتأكيد الدخول على الموقع.

اضغط على منفعة الاسرة بعمان، ثم يتم تسجيل الاستمارة الخاصة بمنفعة الأسرة.

من الضروري التأكد من صحة البيانات المسجلة، بعدها يطلب الموقع إرسال بعض المستندات والأوراق الهامة.

ثم يتم الضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين مراجعة البيانات والتأكد من مطابقتها وإعلان النتيجة.

وقد أوضح البرنامج بأنه سيتم ارسال الرد على الطلب الخاص بك من خلال البريد الإلكتروني.

ما هي شروط التسجيل في منفعة الأسرة

أعلنت الحكومة العمانية أنه تم وضع بعض الضوابط الهامة التي يجب توافرها لدى المتقدمين ليتم قبول طلب التسجيل في الدعم، وهي كالتالي: