امكانيات رائعة !.. مواصفات ومميزات هاتفTecno Spark Go 1 بامكانيات جبارة 

أحدثت شركة Tecno ضجة في سوق الهواتف الاقتصادية بإطلاق هاتفها الجديد Tecno Spark Go 1 الذي يعرف بلقب ايفون الغلابة نظرا لما يقدمه من إمكانيات جبارة بسعر مناسب للجميع حيث يأتي هذا الهاتف ليجسد قوة الأداء والتصميم العصري في متناول أيدي المستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي بميزانية محدودة مع ميزات متقدمة مثل الكاميرات المحسنة والبطارية القوية ويعد Tecno Spark Go 1 خيارا مثاليا لمن يرغبون في الحصول على تجربة ممتازة دون تكبد تكلفة عالية.

مواصفات ومميزات هاتف Tecno Spark Go 1

هاتف Tecno Spark Go 1 يأتي بمجموعة من المواصفات التي تستهدف فئة الهواتف الاقتصادية مع تقديم إمكانيات جيدة مقارنة بسعره إليك أبرز مواصفاته:

شاشة بحجم 6.52 بوصة بدقة HD+ (720×1600 بكسل) حيث تقدم تجربة مشاهدة واضحة ومريحة.

معالج رباعي النواة يضمن أداء مقبولا للاستخدام اليومي.

الذاكرة العشوائية 2 جيجابايت (RAM) مناسبة لتشغيل التطبيقات الأساسية.

الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD.

الكاميرا الخلفية كاميرا بدقة 13 ميجابكسل مع ميزات تصوير أساسية.

الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

البطارية سعة 5000 مللي أمبير مما يوفر عمر بطارية طويل.

نظام التشغيل أندرويد 10 Go Edition مصمم لتشغيل التطبيقات بشكل أكثر كفاءة على الهواتف ذات المواصفات المنخفضة.

سعر هاتف Tecno Spark Go 1

هاتف Tecno Spark Go 1 يباع بسعر مناسب جدا نظرا لامكانياته المتوفرة في فئة الهواتف الاقتصادية الأسعار التقريبية في الأسواق هي كالتالي: