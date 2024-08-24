ارخص هاتف من فيفو بمواصفات جبارة.. تعرف على مواصفات هاتف Vivo Y 28 الجديد

صرحت شركة فيفو بإصدار هاتفها المميز من الفئة الاقتصادية، والتي يعد من أفضل الهواتف من حيث المعالج الخاص به، وقد أكدت الشركة بأنه يتناسب مع كافة الفئات، كما أعلنت بأنها حرصت على إضافة العديد من المواصفات القياسية في الهاتف بالإضافة الى مميزات عديدة سنتعرف عليها.

مواصفات هاتف Vivo Y 28

من اكثر الأمور التي يهتم بها الأشخاص قبل شراء أي نوع هاتف هي التعرف على مواصفات الأساسية وهي كالتالي:

المواصفات التفاصيل معالج الهاتف معالج قوي مناسب للألعاب من نوع هليو جي 58 بتكنولوجيا 12 نانو، ثماني النواة التخزين \ الرام 256 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا الهاتف الكاميرا الخلفية مزدوجة 50+2 ميجا بيكسل. و الكاميرا الامامية للهاتف دقتها 8 ميجا بيكسل. الشاشة شاشة مميزة من نوع IPS LCD بحجم 6.68 بوصة ودقة الهاتف 720×1608 بها ثقب صغير، وألوان مميزة وواضحة بشكل كبير. نظام تشغيل الهاتف اندرويد 14 سعة البطارية 6000 مللي أمبير

مميزات هاتف Vivo Y 28

بعد الاطلاع على أهم المواصفات الأساسية في الهاتف، يجب الاطلاع على مزاياه لاتخاذ قرار الشراء وهي كالتالي: