“بشرى سارة”موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 … وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، الذي يترقبه ملايين المواطنين في شتى المحافظات المصرية كونه مصدر الدخل الوحيد لهم، وكالعادة يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، وعن حقيقة زيادة المعاشات وأماكن الصرف وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

وكالعادة في مثل هذا التوقيت من كل شهر تتزايد عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، وهو يوم عمل رسمي في الدولة ، وأشارت وزارة التضامن الإجتماعي أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن تبكير موعد صرف معاشات شهر سبتمبر .

كما تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خبر زيادة معاشات شهر سبتمبر بنسبة 15% ، وأكدت الدكتور”مايا مرسي” وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الحكومة لم تعلن عن أي قرارات جديدة بشأن زيادة المعاشات، وأن الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي تم صرفها في مارس الماضي ولا صحة لما يتم مشره في المواقع الالكترونية بشأن وجود زيادة جديدة في معاشات سبتمبر .

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2024

وتيسيراً على أصحاب المعاشات فقد تم توفير عدد من المنافذ لكي يتمكن المواطنون من صرف معاشات شهر سبتمبر لتجنب الإزدحام والتكدس داخل أماكن الصرف، وهي:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك المصرية.

فروع المحافظ الالكترونية.

منافذ فروع فوري.

مكاتب البريد المصري.

مكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة