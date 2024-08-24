شوف اتقبلت ولا لاء.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة العمل مؤخرا أنها ستكشف قريبا عن أسماء المستفيدين النهائيين من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهو مبادرة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة العراقية لضمان وصول الدعم إلى جميع الفئات المستحقة بما في ذلك الأرامل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، وذلك لضمان تقديم المساعدة للأفراد والأسر التي تحتاج إليها بشدة.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن حالة طلبات الرعاية الاجتماعية الخاصة بك، يمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل طلباتهم عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي و ذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع منصة مظلتي.

قم بالانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

اختر هذا القسم للانتقال إلى خيارات الاستعلام.

قم بالبحث عن خيار قائمة بأسماء المستفيدين من البرنامج ابحث عن هذا الخيار ضمن قائمة الخدمات المتاحة.

قم بتحديد المحافظة التي تقيم فيها من بين الخيارات المتاحة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وأدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

بعد التحقق من صحة البيانات، انقر على زر عرض لعرض قائمة المستفيدين والتفاصيل ذات الصلة.

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية

لضمان تقديم طلب ناجح لبرنامج الرعاية الاجتماعية، يجب تجهيز الوثائق التالية: