الان ظهرت..نتائج كونكور في موريتانيا 2024 عبر موقع موريباك Mauribac نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى الاعدادية

أعلنت وزارة التربية الوطنية الموريتانية نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية للعام 2024، والمعروفة بـ”كونكور”و تم نشر النتائج رسميًا على موقع موريباك، مما يتيح للجميع الاطلاع على نتائجهم بسهولة، في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل كيفية الاستعلام عن نتائج “كونكور 2024″ خطوة بخطوة، إضافة إلى طريقة الحصول على كشوفات الناجحين بصيغة PDF، حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية للعام 2024، ـ”كونكور” بكل سهولة ويسر.

موريباك 2024 نشر لوائح بريف وأرقام المترشحين

وكانت وزارة التهذيب والإصلاح الوطني في موريتانيا قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية لعام 2024″ كونكور موريتانيا ” وتم الإعلان بعد انتهاء عمليات تصحيح وتقدير الدرجات التي استمرت لعدة أسابيع في مختلف الولايات، داخل موريتانيا، وأشارت الوزارة إلى أن نسب النجاح كانت مرتفعة هذا العام، وتم نشر أسماء أوائل المسابقة مصحوبة بصورهم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة قد جرت على المستوى الجهوي، مما أضفى مزيدًا من التنافس بين الطلاب، وبعضهم البعض، ولم يتم رصد أى مخالفات أثناء فترة الامتحانات.

الاستعلام عن نتائج كونكور 2024 عبر موقع موريباك

للحصول على نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية لعام 2024، وفّرت وزارة التهذيب الوطنية في موريتانيا رابطًا مباشرًا للاستعلام عن النتائج. يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية: