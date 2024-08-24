هاتف خرااافي.. اليك مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro وسعره بالدول العربية

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هاتف خرااافي.. اليك مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro وسعره بالدول العربية
هاتف خرااافي.. اليك مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro وسعره بالدول العربية

هاتف Xiaomi Poco F6 Pro هو أحد الإصدارات الجديدة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ويقدم هذا الهاتف تجربة متميزة لمحبي التكنولوجيا بفضل مواصفاته المتقدمة وسعره المناسب، وسواء كنت تبحث عن كاميرا متطورة، شاشة عرض مذهلة، أو بطارية تدوم طويلاً، فإن Poco F6 Pro يلبي احتياجاتك ويمنحك قيمة كبيرة مقابل السعر، في هذه المقالة، سنستعرض أهم مواصفات هذا الهاتف وما يقدمه من مزايا تجعله خياراً جذاباً في فئته.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

  1. يأتي هاتف Xiaomi Poco F6 Pro بمواصفات متميزة تجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق.
  2. يتميز الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانومتر، مما يضمن أداءً قويًا وسريعًا.
  3. يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للتخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1000 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت، لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.
  4. الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50+8+2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مما يوفر تجربة تصوير متميزة، خاصة مع إمكانية تصوير فيديوهات بجودة 8K.
  5. شاشة الهاتف بحجم 6.67 بوصة ودقة 1440×3200 بكسل، من نوع أموليد مسطحة وبدقة QHD، توفر سطوعًا ممتازًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات والألعاب.
  6. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، ما يضمن إعادة شحن الهاتف بسرعة.
  7. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 14 مع إمكانية تركيب شريحتي Nano Sim، ويدعم أيضًا خاصية NFC وشبكات الجيل الرابع. الهاتف مقاوم لطرطشة الماء البسيطة، ومصمم بظهر من الزجاج المقوى وإطار من الألومنيوم، مما يضفي عليه مظهرًا أنيقًا وجذابًا، إلى جانب وجود سماعات ستريو لتجربة صوتية محسنة.

سعر هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

يتوفر هاتف Xiaomi Poco F6 Pro في مصر لنسخة 512 جيجابايت بسعر 25,800 جنيه مصري، بينما تتوفر نفس النسخة في الإمارات بسعر 1,950 درهم إماراتي.

معلومات الكاتب
ahmedalaaa

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