فيفو تفاجئ الجميع .. مواصفات وسعر هاتف Vivo Y03t مواصفات جبارة

ادهشت شركة Vivo الجميع بإصدارها الجديد Vivo Y03t الذي يجمع بين المواصفات القوية والسعر الاقتصادي ليصبح منافسا بارزا في فئة الهواتف المتوسطة بفضل تصميمه الأنيق وكاميراته المتميزة حيث يقدم هذا الهاتف تجربة مدهشة لعشاق التصوير والأداء العالي كما يعتبر Vivo Y03t الخيار المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يقدم لهم أداء قويا وجودة تصوير مذهلة دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة.

مواصفات هاتف Vivo Y03t

هاتف Vivo Y03t يأتي بمجموعة من المواصفات التي تجعله منافسا قويا في فئة الهواتف الاقتصادية إليك أبرز المواصفات:

شاشة بحجم 6.51 بوصة بدقة HD+720×1600 بكسل مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة.

معالج ثماني النواة يوفر أداء سلسا التطبيقات اليومية.

الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت مما يضمن تعدد المهام بسهولة.

الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل قادرة على التقاط صور عالية الجودة.

كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية سعة 5000 مللي أمبير مما يضمن عمر بطارية طويل للاستخدام اليومي.

نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم Funtouch OS.

عيوب هاتف Vivo Y03t

رغم أن Vivo Y03t يأتي بمواصفات متميزة لفئته إلا أنه يحتوي على بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم إليك بعض هذه العيوب: