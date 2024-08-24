الإجازات وموعد الدخول المدرسي 2024 / 2025 الجزائر النهار Tv بعد التعديلات الأخيرة التي شهدتها وزارة التربية الوطنية في الساعات الأخيرة، ونحن على قرب من بدء العام الدراسي الذي ينتظره الملايين في كافة المحافظات الجزائرية، بعد تأكيد الوزارة أن الدراسة ستكون حضوريًا، وفقا إلى إجراءات وضوابط لازمة حددتها الوزارة، من أجل ضمان جودة التعليم ومواكبة التطورات والمعايير الدولية في مسار التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بالجزائر.

موعد الدخول المدرسي 2024 / 2025 الجزائر النهار Tv بعد التعديلات

تعديلات جديدة تطرا على موعد بدء الدراسة كل عام وفقا إلى خطة وزارة التربية الوطنية الجزائرية في مسار رحلة التعليم لهذا العام، وإشارات الوزارة أن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد جاء موضحاً فيه أن موعد بدء الدراسة في الجزائر سيكون في 21 سبتمبر 2024 ويستمر حتي نهاية شهر يونيو 2025، ويتم تقسيم العام الدراسي إلى نصفين (الفصل الدراسي الأول، الفصل الدراسي الثاني) وبينهم إجازة نصف العام، على أن يبدأ العاملين في المنظومة التعليمية من الإداريين والمعلمين في العمل يوم 7 سبتمبر 2024، واليكم رابط شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية.

جدول اجازات العام الدراسي الجديد في الجزائر 2025/2024

يبين الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد وجود ما يقارب من 8 عطلات رسمية في الجزائر هذا العام، جاءت كالتالي:

عطلة عيد الثورة الجزائرية المقرر لها يوم 1 نوفمبر 2025.

إجازة المولد النبوي الشريف المقرر لها يوم 15 سبتمبر 2024.

عطلة يوم عاشوراء في 17 يوليو 2025.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم 6 يوليو 2025.

عطلة يوم الاستقلال في الخامس من يوليو 2025.

إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة في الأول من يناير 2025.

عطلة عيد الأضحى المبارك في 16 يونيو 2025.

إجازة عيد الفطر المبارك الذي يوافق 8 ابريل 2025.

عطلة رأس السنة الأمازيغية التي توافق 12 يناير 2025.

إجازة عيد العمال في اليوم الأول من شهر مايو 2025، واليكم رابط استمارة تسجيل عدل 3 بالجزائر.

وصلنا لنهاية هذا التقرير الإجازات وموعد الدخول المدرسي 2024 / 2025 الجزائر النهار Tv بعد تعديلات عطلات العام الجديد.