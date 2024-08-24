“7292 درجة وظيفية“ رابط تقديم عقود صلاح الدين 2024 في العراق والشروط المطلوبة salahaldeen.gov.iq

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا رابط تقديم عقود صلاح الدين وهي من الأشياء التي البحث عنها بشكل متكرر من قبل المواطنين داخل العراق حيث أن وزارة التربية والتعليم بالعراق قامت بإطلاق هذه مسابقة عقود التربية والتي تقدم ما يقارب نحو مائة وخمسين ألف وظيفة خالية وهذا من أجل توفير فرص عمل المواطنين والحد من مستوى البطالة والهدف من ذلك هو تحسين المستوى الاقتصادي لدى المواطنين والعمل على توفير حياة أفضل ولكن يجب العلم انه يوجد بعض الشروط التي يجب التحقق منها.

رابط تقديم عقود صلاح الدين

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بالعراق أن حصة محافظة صلاح الدين من عقود التربية تصل حتى سبعين ألف درجة وظيفية خالية ويجب العلم أن المتقدم يحصل على عقد عمل يستمر حتى ثلاث أعوام، ويمكن لجميع المواطنين التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الجهات المعنية وهذا بمجرد إجراء بعض الخطوات وهي كالتالي:

في بداية الأمر يجب على المتقدم الدخول على الصفحة الرسمية لمحافظة صلاح الدين من خلال الرابط الرسمي.

في الخطوة التالية من الخيارات الموضحة أمامك قم بالنقر على خيار وظائف محافظة صلاح الدين.

سوف يفتح لك نموذج تقديم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

قم بالاحتفاظ باستمارة التقديم لديك ثم انقر على خيار تسجيل الطلب.

شروط التقديم على وظائف صلاح الدين

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع عدة شروط والتي يجب التحقق من توافرها لدى المتقدمين من أجل تجنب الرفض وهي:

يجب أن يتعدى عمر المتقدم الثمانية عشر عام.

يرجى الحرص على تقديم الطلب مرة واحدة فقط لأنه في حال وجود أكثر من طلب سوف يعمل على إلغاء طلبك.

يجب أن يكون المتقدم من سكان محافظة صلاح الدين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عقود التربية