تـــابع الجميل.. استقبل تردد قناة ميكي الجديد 2024 وخلي أطفالك مبسوطين

استطاعت قناة ميكي أطفال من جذب العديد من المتابعين بمختلف الأعمار خاصة الأطفال، بما يرغب العديد من الأمهات والأباء في استقبال هذه القناة، ومشاهدة كل ما تقدمه من محتوى مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، خاصة وأن القناة تم إطلاق أول بث منها في عام 2012، وأصبح لها تردد جديد ومميز سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليها كافة المتابعين من الأطفال في الدول العربية وغيرها.

استقبال تردد قناة ميكي 2024 الجديد

حتى تُشاهد كل ما تقدمه قناة ميكي أطفال الجديد، من محتوى مميز وأكثر من رائع سواء في الأفلام والمسلسلات الكرتونية، أو الأناشيد والأغاني المميزة، وذلك على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة ميكي الجديد يكون نايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11526.

معامل الترميز لقناة ميكي أطفال يكون 27500.

استقطاب قناة ميكي يكون أفقي.

هذا وأن معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون: 4/3.

ما تقدمه قناة ميكي الجديد 2024؟

تقدم قناة ميكي الجديد العديد من المحتوى الأكثر من مميز على مدار اليوم دون توقف وذلك بإشارة قوية، ومن بينها التالي:-