تـــابع الجميل.. استقبل تردد قناة ميكي الجديد 2024 وخلي أطفالك مبسوطين

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تـــابع الجميل.. استقبل تردد قناة ميكي الجديد 2024 وخلي أطفالك مبسوطين
نبذة عن قناة ميكي للأطفال

استطاعت قناة ميكي أطفال من جذب العديد من المتابعين بمختلف الأعمار خاصة الأطفال، بما يرغب العديد من الأمهات والأباء في استقبال هذه القناة، ومشاهدة كل ما تقدمه من محتوى مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، خاصة وأن القناة تم إطلاق أول بث منها في عام 2012، وأصبح لها تردد جديد ومميز سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليها كافة المتابعين من الأطفال في الدول العربية وغيرها.

استقبال تردد قناة ميكي 2024 الجديد

حتى تُشاهد كل ما تقدمه قناة ميكي أطفال الجديد، من محتوى مميز وأكثر من رائع سواء في الأفلام والمسلسلات الكرتونية، أو الأناشيد والأغاني المميزة، وذلك على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

  • القمر الصناعي قناة ميكي الجديد يكون نايل سات.
  • التردد الجديد للقناة فهو 11526.
  • معامل الترميز لقناة ميكي أطفال يكون 27500.
  • استقطاب قناة ميكي يكون أفقي.
  • هذا وأن معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون: 4/3.
تـــابع الجميل.. استقبل تردد قناة ميكي الجديد 2024 وخلي أطفالك مبسوطين
تـــابع الجميل.. استقبل تردد قناة ميكي الجديد 2024 وخلي أطفالك مبسوطين

ما تقدمه قناة ميكي الجديد 2024؟

تقدم قناة ميكي الجديد العديد من المحتوى الأكثر من مميز على مدار اليوم دون توقف وذلك بإشارة قوية، ومن بينها التالي:-

  • تقوم على إذاعة العديد من الكرتون المدبلج للأطفال باللغة العربية.
  • كذلك أناشيد وأغاني مميزة.
  • برامج تعليمية وتثقيفية أكثر من رائعة ينجذب إليها الأطفال.
  • برامج كرتونية وترفيهية.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

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