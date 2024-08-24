هاتف مميز لمحبي الاناقة.. اليك سعر ومواصفات هاتف Realme GT 6 بالدول العربية 2024

في عالم التكنولوجيا المتسارع، لا تتوقف الشركات المصنعة عن السعي لتقديم أحدث وأفضل ما لديها من هواتف ذكية. وفي هذا السياق، يأتي هاتف Realme GT 6 ليكون من بين أبرز الهواتف المنتظرة في السوق، يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي يلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن تجربة تقنية متكاملة. من خلال مواصفات مبهرة تجمع بين السرعة والكفاءة، يعد Realme GT 6 خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في الاستفادة القصوى من ميزات الهاتف الذكي.

مواصفات هاتف Realme GT 6

الهاتف مزود بمعالج قوي من شركة كوالكوم، وهو من نوع Snapdragon 8s Gen 3 بتقنية تصنيع 4 نانومتر، مما يضمن أداءً ممتازًا.

يأتي الجهاز بذاكرة تخزين داخلية ضخمة تصل إلى 512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما يتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسة: الأولى بدقة 50 ميجابكسل، الثانية بدقة 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل. الشاشة منحنية عند الأطراف وتأتي بحجم 6.78 إنش، من نوع LTPO AMOLED، وتتميز بدقة عالية وسطوع مذهل.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0. البطارية تأتي بسعة كبيرة تبلغ 5500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، مما يوفر شحنًا فائق السرعة.

الهاتف يوفر أداءً مذهلاً مع شاشة رائعة، مساحة تخزين واسعة، وكاميرا خلفية متعددة العدسات قادرة على تقديم صور ممتازة في جميع ظروف الإضاءة، إلى جانب دعم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

سعر هاتف Realme GT 6

يتوفر هاتف Realme GT 6 بنسخة 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام بسعر 750 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، أما في مصر، فتأتي نفس النسخة بسعر حوالي 27,000 جنيه مصري مع ضمان دولي، وفي المملكة العربية السعودية، يتوفر الهاتف بنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر 2000 ريال سعودي.