كاميرات جباارة.. اليك سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 5G بالدول العربية 2024

يُعد هاتف Samsung Galaxy A34 5G أحد الإضافات البارزة إلى سلسلة Galaxy A الشهيرة، حيث يجمع بين الأداء المتميز والتكنولوجيا المتقدمة بسعر معقول، وتم تصميم هذا الهاتف ليقدم تجربة استخدام سلسة وسريعة بفضل دعمه لتقنية الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى شاشة عرض فائقة الوضوح وكاميرا متعددة الوظائف، وسواء كنت تبحث عن هاتف يُتيح لك التصفح بسرعة فائقة، أو التقاط صور بجودة عالية، فإن Galaxy A34 5G يلبي تلك الاحتياجات بفضل مميزاته المتقدمة وتصميمه الأنيق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 5G

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Dimensity 1080 بتكنولوجيا 6 نانومتر، مع خيارات تخزين بسعة 128 أو 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48+8+5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

تأتي الشاشة بحجم 6.6 بوصة ودقة FHD+ مع نوتش صغير. بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير ونظام التشغيل هو أندرويد 13.

يدعم الهاتف ميزات متعددة، منها تقنية NFC وتركيب شريحتين من نوع Nano Sim.

كما يدعم شبكات الجيل الخامس ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP67. يحتوي الهاتف أيضًا على ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، ويتميز بتصميمه المصنوع من مواد بلاستيكية متينة لحمايته من الصدمات.

بطاريته الكبيرة تضمن استخدامًا طويل الأمد، والسماعات الخارجية بنظام ستيريو تقدم صوتًا عالي الجودة.

الشاشة بدقة FHD+ وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع سطوع ممتاز تحت أشعة الشمس.

المعالج القوي يوفر أداءً سلسًا وسريعًا، خاصةً في التطبيقات اليومية والألعاب. الكاميرات الأمامية والخلفية تقدم جودة عالية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

سعر هاتف Samsung Galaxy A34 5G