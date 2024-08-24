نزليها وفرحي أولادك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات.. نزلها الآن

تعد قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في عالم الأطفال، وقد تمكنت منذ انطلاقها في عام 2008 من تحقيق شهرة واسعة بين الأسر العربية، وأسسها خالد مقداد برؤية تهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يعزز القيم الأخلاقية والدينية بأسلوب ممتع وبسيط، من خلال مزيج متنوع من الأغاني التربوية والبرامج التعليمية، نجحت طيور الجنة في أن تكون واحدة من القنوات الأكثر تأثيرا في تربية الأطفال، توفر القناة تجربة مشاهدة آمنة ومسلية تساهم في تنمية شخصيات الأطفال وتعزيز معرفتهم بالقيم الإسلامية والإنسانية، مما جعلها رفيقا دائم للأطفال وأسرهم في مختلف أنحاء العالم العربي.

محتوى قناة طيور الجنة 2024

تواصل قناة طيور الجنة تقديم محتوى متنوع يجعل القناة خيارا مفضلا للكثير من الأسر، حيث تعرض التالي:

محتوى هادف وتعليمي يساعد الأطفال على اكتساب مهارات حياتية مهمة.

آداب الطعام والاستئذان.

بالإضافة إلى كيفية أداء الصلوات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

إليكم بيانات القناة لتحميلها على التلفاز الخاص بكم، والمعلومات كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11310.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2024

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11274.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة

لتتمكن من استقبال قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: