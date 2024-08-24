” دعم لك ولأسرتك “.. بالخطوات طريقة التسجيل في منفعة الأسرة العمانية والشروط المطلوبة للقبول 

برنامج منفعة الأسرة العمانية هو أحد البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة العمانية بهدف تحسين جودة الحياة للأسر المحتاجة والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي، حيث يسعى البرنامج إلى تقديم دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود أو التي تواجه تحديات اقتصادية، وفي هذا المقال، سوف نوضح طريقة التسجيل في منفعة الأسرة العمانية وشروط التسجيل التي يجب استيفاؤها للحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في منفعة الأسرة العمانية

تتبع عملية التسجيل في منفعة الأسرة العمانية مجموعة من الخطوات التي تسهل على المواطنين الوصول إلى الدعم المطلوب، هذه الخطوات تشمل:

أولا يتم زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الوطنية في سلطنة عمان.

إذا كان المتقدم ليس لديه حساب على الموقع، يجب عليه إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، يتعين على المتقدم الضغط على خدمة التسجيل في دعم منفعة الأسرة.

يجب ملء استمارة التسجيل الخاصة بمنفعة الأسرة، حيث تشمل الاستمارة بيانات حول الوضع المالي للأسرة، عدد الأفراد، والدخل الشهري الإجمالي.

كجزء من عملية التسجيل، يتطلب من المتقدمين تحميل مجموعة من الوثائق التي تدعم طلبهم.

الضغط على ايقونة تقديم.

بعد تقديم الطلب، يمكن للمتقدم متابعة حالة طلبه من خلال الحساب الشخصي على الموقع الإلكتروني للوزارة.

شروط التسجيل في منفعة الأسرة العمانية

لكي تكون الأسرة مؤهلة للحصول على منفعة الأسرة العمانية، يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تشمل ما يلي: