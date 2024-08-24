” دعم اضافي لأسرتك “.. خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية 2024 في العراق والشروط اللازمة للقبول

في إطار زيادة قيمة الدعم الاجتماعي وتسهيل وصول الأسر العراقية إلى المواد الغذائية الأساسية، توفر وزارة التجارة العراقية خدمة إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية عبر موقعها الإلكتروني، هذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، ومن خلال هذه السطور نوضح خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية عبر موقع وزارة التجارة العراقية، بالإضافة إلى شروط الحصول على الدعم.

خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية

خدمة إضافة طفل إلى البطاقة التموينية يمكن أن تتم بسهولة عبر موقع منصة أور، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب زيارة منصة أور الالكترونية.

الدخول الى الخدمات الالكترونية المتاحة.

تحديد خدمات البطاقات التموينية.

اختيار خدمة اضافة طفل الى البطاقة التموينية.

في الاستمارة، يتعين عليك إدخال جميع التفاصيل المطلوبة مثل اسم الطفل، تاريخ الميلاد، الرقم الوطني، ومعلومات الوالدين. تأكد من إدخال جميع البيانات بدقة.

سيتم طلب تحميل نسخ إلكترونية من بعض الوثائق الضرورية مثل شهادة ميلاد الطفل: لإثبات علاقة الطفل بالأسرة، وكذلك نسخة من البطاقة التموينية الحالية.

بعد إدخال جميع المعلومات وتحميل الوثائق المطلوبة والتأكد من صحتها.

شروط اضافة طفل الى البطاقة التموينية

لضمان حصول الأسرة على الدعم عبر البطاقة التموينية واضافة الطفل بسهولة، يجب استيفاء الشروط التالية: