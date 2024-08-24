وزارة المالية العراقية تحدد موعد صرف المعاشات و وخطوات الاستعلام عن الراتب التقاعدي 2024 

في ظل تزايد البحث من قبل العديد من المواطنين العراقيين حول كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي قامت وزارة المالية العراقية بتوضيح الخطوات اللازمة للوصول إلى هذه المعلومات بسهولة فقد أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل عمليات الاستعلام عن الرواتب التقاعدية مما يوفر وقتا وجهدا للمواطنين من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية الوصول إلى موقع وزارة المالية العراقية والاستفادة من الخدمات المتاحة للاستعلام عن الراتب التقاعدي تابعنا من خلال السطور القادمة لمعرفة الخطوات التفصيلية التي تساعدك في الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة وسهولة.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي

للاستعلام عن الراتب التقاعدي في العراق عبر موقع وزارة المالية يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح متصفح الإنترنت وادخل إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي للدخول الى الموقع اضغط هنا .

في الصفحة الرئيسية ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية واختره.

من بين الخدمات المتاحة اختر خدمة الاستعلام عن الراتب التقاعدي.

ادخل رقم التقاعد أو الرقم الوطني الخاص بك.

قد يطلب منك إدخال بعض المعلومات الإضافية مثل اسمك الكامل وتاريخ الميلاد لتأكيد الهوية.

بعد إدخال المعلومات الصحيحة اضغط على زر بحث أو استعلام.

ستظهر لك التفاصيل المتعلقة راتبك التقاعدي بما في ذلك مبلغ الراتب والتاريخ المقرر لصرفه.

يمكنك طباعة الصفحة أو حفظ المعلومات التي تظهر لك للاحتفاظ بها للمراجعة المستقبلية.

موعد صرف المعاشات

موعد صرف المعاشات التقاعدية في العراق يتم تحديده عادة من قبل وزارة المالية وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية حيث يتم الإعلان عن المواعيد الشهرية لصرف المعاشات من خلال القنوات الرسمية مثل المواقع الحكومية ووسائل الإعلام المحلية كما أنه في الأغلب تصرف المعاشات في بداية كل شهر لكن قد تختلف المواعيد في بعض الحالات الخاصة حيث ينصح بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة المالية أو هيئة التقاعد الوطنية للتعرف على المواعيد الدقيقة لصرف المعاشات التقاعدية لهذا الشهر حيث يتم تحديث الجدول بانتظام.