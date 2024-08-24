كيف تعرف أنك مقبول في قرعة الحج 2025 العراق ؟ الهيئة العامة للحج والعمرة توضح الخطوات المطلوبة

تُعتبر فريضة الحج من الركائز الأساسية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على جميع المسلمين، ومؤخراً، فتحت الهيئة العامة للحج والعمرة في العراق باب التقديم للمشاركة في قرعة الحج لعام 2025، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل أداء هذه الفريضة بتكاليف أقل من المعتاد، مما يشجع المزيد من المواطنين على أداء هذه الشعيرة، بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن كيفية معرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج لعام 2025، تستعد هيئة الحج لتقديم المعلومات بشكل شفاف وميسر، حيث ستتمكن من معرفة النتائج في وقت قريب. تابعوا معنا لمزيد من التحديثات حول هذا الموضوع.

استعلام نتائج قرعة الحج 2025 في العراق

تعلن الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن خطوات استعلام المواطنين الذين سجلوا في قرعة الحج لعام 2025، يمكنك التحقق من قبولك من خلال اتباع هذه الخطوات:

بداية بزيارة الموقع الرسمي، حيث سيكون لديك المعلومات الدقيقة والمحدثة. بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن الخيار الخاص بالخدمات الإلكترونية في القائمة الرئيسية واضغط عليه. ستُعرض لك قائمة بالخيارات، قم باختيار نتائج قرعة الحج للانتقال إلى الصفحة الصحيحة. يجب عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة لضمان عرض النتائج بشكل صحيح. بعد إدخال البيانات، سيظهر لك ما إذا كان اسمك من بين المقبولين.

في حال كان اسمك ضمن المقبولين، يجب عليك التوجه إلى مكتب الهيئة لاستكمال الإجراءات خلال 20 يوماً من إعلان النتائج، بهذه الخطوات السهلة، يمكنك التأكد من موقفك من رحلة الحج لعام 2025.

الأوراق اللازمة بعد القبول لقرعة الحج 2025 في العراق

مع اقتراب نتائج قرعة الحج لعام 2025، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن الأوراق اللازمة لإتمام التقديم، يجب على المتقدمين الالتزام بتقديم الأوراق التالية:

البند المتطلبات إثبات خلو المتقدم من الأمراض المعدية عليك إجراء الفحوصات اللازمة للحصول على الشهادة. صورة من جواز السفر يجب تقديم صورة من جواز السفر مع إحضاره للعرض. ست صور شخصية عليك تقديم ست صور شخصية حديثة للمتقدم. صور من الهوية الوطنية يجب تقديم صور من الهوية الوطنية العراقية.

ينبغي على الراغبين في التقديم تجهيز هذه الأوراق بشكل كامل، وذلك لضمان تحقيق شروط التقديم بسهولة.