هيئة التنمية العمانية توضح.. خطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان 2024 المستندات والشروط اللازمة

التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان 2024، بطاقة ريادة الأعمال في عمان تعد من أهم المستندات الضرورية لبدء نشاط تجاري في عمان فهي مستند مهم من أجل الحصول على تصاريح وتراخيص تجارية، حيث يستطيع أصحاب المشاريع في عمان ممارسة أعمالهم بصورة قانونية، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة كيفية التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

خطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان

يمكن التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمات ريادة الأعمال.

اضغط على طلب الحصول على بطاقة ريادة الأعمال.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

اختر نوع البطاقة التي تريد الحصول عليها.

اضغط على إرسال الطلب.

في حالة قبول طلبك ستصلك رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني الخاص بك بها رابط الدفع الإلكتروني.

بعد إتمام عملية الدفع سوف تحصل على البطاقة خلال يومين من وقت تقديم الطلب.

شروط الحصول على بطاقة ريادة الأعمال

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها من الحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان وتتمثل فيما يلى:

أن يكون مقر المؤسسة الرئيسي في عمان.

عدم حصول المؤسسة على البطاقة في العامين الماضيين.

يشترط أن يتم تسجيل المؤسسة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة.

الوثائق اللازمة للحصول على بطاقة ريادة الأعمال